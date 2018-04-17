Диетологи пришли к выводу, что правильное питание способствует работе мозга в оптимальном режиме.
Эксперты назвали продукты, которые поспособствуют нормальному течению деятельности главного органа ЦНС.
По данным специалистов, чтобы мозг работал хорошо, диета должна состоять из овощей и фруктов. Особенное внимание необходимо уделять яблокам и брокколи.Отличным источником витамина К и бора является спаржевая капуста.
При этом яблоки выступают своеобразной защитой от окислительного стресса. Последний способствует нарушению работы памяти и ухудшению когнитивных функций.
Медики рекомендуют не забывать о какао-бобах, источником которых может быть шоколад, морской и жирной рыбе, содержащей омега-3 и полиненасыщенные кислоты, пишет издание Актуальные новости.
Правда.Ру писала, что согласно исследованию Университета Рутгерса и Университета Пенсильвании, снижают свойства памяти человека статины.
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