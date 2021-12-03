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Кто будет стоять во главе России — пророчество монаха Немчина

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Неискоренима вера человечества в пророчества и предсказания. Ни одна наука не может её поколебать. Особенный интерес к провидцам начинает, как правило, проявляться в "смутные времена", когда официальная информация вызывает не много доверия.

Имя монаха-предсказателя Василия Немчина, который жил в 15 веке, открыл миру Павел Глоба.

© grimuar.ru
© grimuar.ru

Астролог случайно нашёл его книгу в архивах Полоцкого монастыря. И поразился, как точно в ней описаны события российской истории.

Как отмечает портал "Слово и дело", события, которые относятся к периоду после 1989 года, "менее чёткие и более метафоричные", чем предшествующие им. Поэтому толковаться могут по-разному.

Но, тем не менее, там есть над чем подумать.

Начало 21 века монах Немчин видел спокойным, без "больших войн и потрясений". Но смутное время, в которое правители станут часто сменяться, он всё же предрекал.

©slovodel.com
©slovodel.com
 
©slovodel.com
©slovodel.com

Изучавшие пророчества Немчинова журналисты "Слова и дела" отмечают, что ответа на вопрос, занимающего сегодня многих — кто будет президентом России после Владимира Путина, — в пророчествах монаха нет. А хорошая новость есть:

  • после 2025 года начнётся расцвет России.

Pravda.Ru напоминает: не стоит относиться к пророчествам и предсказаниям как к истине в последней инстанции, поскольку учёные считают такой взгляд на устройство мира антинаучным.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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