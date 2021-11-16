Эксперт по климату: в ближайшие годы в Европе ожидаются опасные наводнения

Эксперт в области последствий изменения климата и адаптации, научный координатор немецкой метеорологической службы Стефани Гензель сообщила, что в ближайшие несколько лет в европейских странах, в том числе в Германии, ожидаются опасные наводнения.

Она предупредила граждан о возможном повреждении транспортной сети из-за ЧС. При этом, по её словам, участятся такие явления, как внезапные наводнения, передаёт РИА Новости.

"Мы ожидаем проблемы с дорожным покрытием, тротуарами, асфальтом. Повреждения впоследствии могут стать причинами аварий", — сказала Гензель.

Специалист добавила, что в последующие 30 лет экстремальные явления участятся. В связи с этим она порекомендовала сделать транспортную систему Германии более устойчивой к прогнозируемым изменениям климата.

Как отмечает эксперт, в ближайшую зиму в Европе установится достаточно тёплая погода.

"Конечно, зимой будет холодно, но не холоднее, чем в последние 30 лет", — заключила научный координатор метеорологической службы.

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