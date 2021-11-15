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Лёд и пламень: как создавался парфюм для президента

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В имидже любой публичной персоны нет случайных деталей. Тем более, если человек "рулит" огромной страной. Здесь важно абсолютно всё.

Лёд и пламень: как создавался парфюм для президента

Как рассказала телеканалу 360 парфюмер Жанна Гладкова, президент России Владимир Путин пользуется эксклюзивным, созданным специально для него, парфюмом. Его для главы государства в качестве презента на день рождения заказала экс-супруга.

По словам Гладковой, при создании аромата она "отталкивалась" от личных качеств Путина, поэтому композиция звучит полярно: в ней сочетаются холодно-металлический оттенок и мягкий, тёплый древесно-амбровый.

"Полярность аккордов позволяет аромату быть энергичным — таким, как сам Владимир Владимирович. Холодные начальные ноты — дань его президентскому положению, при котором надо всегда "держать" лицо и дистанцию. А мягкие нотки, которые раскрываются постепенно, — внутренняя суть человека, в глубине души он очень теплый, мягкий и такой, знаете, привлекательный", — говорит парфюмер.

К слову, тема парфюма на самом деле достаточно интересна, потому что давно известно, что с помощью запахов можно даже влиять на людей. Наверное, поэтому периодически возникают идеи создания "особых" ароматов. Например, как ранее рассказывала Pravda. Ru, калининградские парфюмеры задумали создать целую линейку духов с запахом российских регионов. А ещё раньше появился парфюм с ароматом космоса.

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Жанна Гладкова: Мы всегда идем на запах
Автор: Ольга Лебедева
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