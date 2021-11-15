Лёд и пламень: как создавался парфюм для президента

В имидже любой публичной персоны нет случайных деталей. Тем более, если человек "рулит" огромной страной. Здесь важно абсолютно всё.

Как рассказала телеканалу 360 парфюмер Жанна Гладкова, президент России Владимир Путин пользуется эксклюзивным, созданным специально для него, парфюмом. Его для главы государства в качестве презента на день рождения заказала экс-супруга.

По словам Гладковой, при создании аромата она "отталкивалась" от личных качеств Путина, поэтому композиция звучит полярно: в ней сочетаются холодно-металлический оттенок и мягкий, тёплый древесно-амбровый.

"Полярность аккордов позволяет аромату быть энергичным — таким, как сам Владимир Владимирович. Холодные начальные ноты — дань его президентскому положению, при котором надо всегда "держать" лицо и дистанцию. А мягкие нотки, которые раскрываются постепенно, — внутренняя суть человека, в глубине души он очень теплый, мягкий и такой, знаете, привлекательный", — говорит парфюмер.

К слову, тема парфюма на самом деле достаточно интересна, потому что давно известно, что с помощью запахов можно даже влиять на людей. Наверное, поэтому периодически возникают идеи создания "особых" ароматов. Например, как ранее рассказывала Pravda. Ru, калининградские парфюмеры задумали создать целую линейку духов с запахом российских регионов. А ещё раньше появился парфюм с ароматом космоса.

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