Созданы духи с "ароматом" космоса

В 2008 году химик Стив Пирс получил известность благодаря сотрудничеству с NASA. По заказу аэрокосмического агентства он воссоздал запах космической станции "Мир".

В 2020 году Пирс решил воссоздать реальный запах космоса и сделать соответствующий парфюм. Химик пообщался с десятками астронавтов, которым посчастливилось побывать в космосе. Они описали ему запахи, с которым у них ассоциируется космос: раскаленный металл, порох, жареный стейк, ром и малина.

Уникальный парфюм получил название Eau de Space и в скором времени будет доступен в продаже. Агентство NASA уже хочет закупить партию духов, чтобы использовать их в процессе тренировок астронавтов.