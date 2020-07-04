В 2008 году химик Стив Пирс получил известность благодаря сотрудничеству с NASA. По заказу аэрокосмического агентства он воссоздал запах космической станции "Мир".
В 2020 году Пирс решил воссоздать реальный запах космоса и сделать соответствующий парфюм. Химик пообщался с десятками астронавтов, которым посчастливилось побывать в космосе. Они описали ему запахи, с которым у них ассоциируется космос: раскаленный металл, порох, жареный стейк, ром и малина.
Уникальный парфюм получил название Eau de Space и в скором времени будет доступен в продаже. Агентство NASA уже хочет закупить партию духов, чтобы использовать их в процессе тренировок астронавтов.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.