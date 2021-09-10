Моряки ужаснулись, когда вытащили из воды акулу с мордой свиньи

На итальянском острове Эльба во время рыбалки военно-морские офицеры обнаружили необычный улов. Из воды они вытащили акулу, которая больше напоминала свинью.

Моряки ужаснулись, когда впервые разглядели мутанта. Но затем они обратились за помощью к учёным и выяснили, что это очень редкая угловая акула. Рыба живёт на глубине 2300 футов над поверхностью.

Эксперты отнесли её к виду "Обыкновенная центрина". Однако для них все ещё остаётся загадкой, как акула, проживающая далеко от мелководья, попала в сети к морякам, передаёт издание Daily Mirror.

Рыбаки также поделились снимком редкого улова в социальных сетях. Пользователи заметили, что существо является краснокнижным.

Этот вид постепенно исчезает с лица Земли. После появления таких данных многие итальянцы обрушились с критикой на военно-морских офицеров, выловивших акулу. В своё оправдание они высказались, что поймали рыбу совершенно случайно.

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