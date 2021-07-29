Открыт секрет свадебных туфель леди Ди

Сорок лет назад в этот день, 29 июля 1981 года, состоялась свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза в соборе святого Павла в Лондоне. Образ леди Ди до сих пор является одним из самых обсуждаемых. В основном в центре внимания — 8-метровый шлейф, пышное платье из шёлковой глянцевой плотной ткани — тафты, похожей на кремовый торт, с аккуратными кружевами и с десятью тысячами жемчужин на нём.

свадебные туфли принцессы Дианы

Незамеченными под таким многослойным нарядом остались подвенечные туфли, которые специально для невесты были изготовлены сапожником Клайвом Шилтоном. Журнал Vogue. ua открыл секрет свадебных туфель принцессы Дианы.

Принцесса попросила сделать обувь на низком каблуке, чтобы, надев их, она была ниже своего будущего мужа и не смущать его на церемонии бракосочетания. Туфли выполнены из шёлкового атласа, расшиты блестками и жемчужинами. Внутри одной туфли, на подошве, найден романтический символ нового королевского союза. Выгравированные буквы D и C, означающие первые буквы имени невесты и жениха, переплетёны в форме сердца.

Люди, покупающие подержанные вещи, нередко получают послания. Так, в июне девушка из Великобритании приобрела платье, в котором была записка с именем и номером телефона предыдущей владелицы, желающей увидеть, кто следующий наденет это платье. А мужчина из Санкт-Петербурга, заказав обувь из Китая, нашёл в ней записку с просьбой о помощи.