Экваториальная Гвинея обиделась на Лондон и закрывает своё посольство

Африканское государство Экваториальная Гвинея раскритиковало Великобританию за вмешательство в ее внутренние дела и объявило о "полном закрытии” своего посольства в Лондоне в ответ на британские санкции в отношении сына президента страны.
Этот шаг, объявленный министром иностранных дел страны Симеоном Ойоном Эсоно, последовал за решением Великобритании ввести в отношении сына президента, который занимает пост вице-президента, санкции.
Министерство иностранных дел Великобритании утверждает, что Теодоро Обианг Манг якобы потратил $500 млн полученных им в результате "коррупционного поведения и вымогательства взяток" на недвижимость, автомобили и "другие предметы".
В ответ Экваториальная Гвинея назвала санкции "односторонними и незаконными”, направленными на "разжигание ненависти к хорошему имиджу” страны.
Объявив действия Великобритании нарушением "принципа международного права”, министр иностранных дел страны заявил, что Экваториальная Гвинея закроет свое посольство в Лондоне, поскольку не потерпит "вмешательства во внутренние дела страны”.
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