За рубежом выпустили книгу о знакомстве Меган Маркл и принца Гарри

Книга Омида Скоби и Кэролайн Дюран, которая недавно появилась в зарубежных книжных магазинах, посвящена Меган Маркл и принцу Гарри. Авторы осветили историю знакомства и брака знаменитых супругов.

В книге фигура принца Гарри представлена неоднозначной: по мнению многих читателей книги его посчитали довольно недальновидным, ведь он привел Меган, уроженку другой страны и культуры, во дворец абсолютно неподготовленной, спустя три месяца после знакомства.