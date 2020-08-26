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За рубежом выпустили книгу о знакомстве Меган Маркл и принца Гарри

Интересные Новости

Книга Омида Скоби и Кэролайн Дюран, которая недавно появилась в зарубежных книжных магазинах, посвящена Меган Маркл и принцу Гарри. Авторы осветили историю знакомства и брака знаменитых супругов.

В книге фигура принца Гарри представлена неоднозначной: по мнению многих читателей книги его посчитали довольно недальновидным, ведь он привел Меган, уроженку другой страны и культуры, во дворец абсолютно неподготовленной, спустя три месяца после знакомства.

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