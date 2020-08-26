Королева Елизавета намеревается сократить расходы на монархию

Стало известно, что королева Елизавета намеревается сократить расходы на королевские свадьбы и расходы монархии в целом, особенно в период пандемии.

Повспоминав, во сколько обходились казне королевские бракосочетания, становится понятно это желание. Например, свадьба Меган Маркл и принца Гарри стоила 38 миллионов долларов, а самое дорогое торжество — свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза — обошлось в 48 миллионов долларов.