Глобальное потепление может оказать глубокое физическое воздействие на одну из самых любимых певчих птиц в мире — соловья.
Исследователи из Испании обнаружили, что за последние 20 лет у соловьев уменьшился размах крыльев.
Ученые связывают этот факт с изменением климата в регионе: в Испании в последние годы весна наступает все раньше, а лето становится засушливым.
Орнитологи обеспокоены тем, что это может повлиять на способность птиц мигрировать зимой.
Известный своей способностью петь соловей имеет очень богатый репертуар:он способен производить более 1000 различных звуков. Для сравнения: жаворонок — 340.
Соловей проводит зиму в субсахарской Африке, в миграции преодолевая огромные расстояния. Поэтому размер крыла имеет для маленькой птички огромное значение.
Исследователи Мадридского университета Комплутенсе отмечают:
"если эти изменения являются реакцией на новые температурные условия, то очевидно, что соловьям скоро придется менять места зимовки. И до того, как это произойдет, популяция соловьев, скорее всего, сильно сократится".
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