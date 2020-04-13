Зоологи: потепление климата делает короче крылья соловьев

Глобальное потепление может оказать глубокое физическое воздействие на одну из самых любимых певчих птиц в мире — соловья.

Исследователи из Испании обнаружили, что за последние 20 лет у соловьев уменьшился размах крыльев.

Ученые связывают этот факт с изменением климата в регионе: в Испании в последние годы весна наступает все раньше, а лето становится засушливым.

Орнитологи обеспокоены тем, что это может повлиять на способность птиц мигрировать зимой.

Известный своей способностью петь соловей имеет очень богатый репертуар: он способен производить более 1000 различных звуков. Для сравнения: жаворонок — 340.

Миграции соловьев

Соловей проводит зиму в субсахарской Африке, в миграции преодолевая огромные расстояния. Поэтому размер крыла имеет для маленькой птички огромное значение.

Исследователи Мадридского университета Комплутенсе отмечают: