В Приморье акула и охотник не поделили добычу

Двухметровая акула и участник соревнований по подводной охоте в Приморье не поделили добычу. Мужчина поймал рыбу и не хотел от нее отказываться, так как мог не получить зачет на состязаниях, передают РИА Новости, ссылаясь на президента местной Федерации подводного спорта Дмитрия Анашкина.

Он отметил, что участник Александр Ширин выхватил рыбу, которую подстрелил, из акульей пасти. Ширин не хотел расстаться с пойманной лакедрой и поднял панику. На помощь пришел катер, он и спугнул сельдевую акулу, которая лишь покусала ласты отчаянного спортсмена. Анашкин особо подчеркнул, что никто из участников конфликта не пострадал.

"Рыбу раздора" приняли в зачет на соревнованиях, и она принесла Ширину "серебро".

Источник фото: ru.wikipedia.org

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