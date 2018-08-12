Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Приморье акула и охотник не поделили добычу

Интересные Новости

Двухметровая акула и участник соревнований по подводной охоте в Приморье не поделили добычу. Мужчина поймал рыбу и не хотел от нее отказываться, так как мог не получить зачет на состязаниях, передают РИА Новости, ссылаясь на президента местной Федерации подводного спорта Дмитрия Анашкина.

Он отметил, что участник Александр Ширин выхватил рыбу, которую подстрелил, из акульей пасти. Ширин не хотел расстаться с пойманной лакедрой и поднял панику. На помощь пришел катер, он и спугнул сельдевую акулу, которая лишь покусала ласты отчаянного спортсмена. Анашкин особо подчеркнул, что никто из участников конфликта не пострадал.

"Рыбу раздора" приняли в зачет на соревнованиях, и она принесла Ширину "серебро".

Источник фото: ru.wikipedia.org

Читайте также:

Кошмарную доисторическую акулу поймали в Португалии

Владимир Путин: Пятый Каспийский саммит можно назвать эпохальным Владимир Путин: Пятый Каспийский саммит можно назвать эпохальным

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы акула добыча соревнования выхватил добычу
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Кто же вы, всемогущий Лев Джордж Сорос?
Мнение эксперта
Тимур Аитов: Плюсы блокчейна перевешивают риски
Формула небес
Компанию Apple основали масоны
Новости Все >
Стало известно, как Россия ответит на новый пакет американских санкций
В Приморье акула и охотник не поделили добычу
Земля не выдержит правильно питающихся людей
Владимир Путин: Пятый Каспийский саммит можно назвать эпохальным
В Крыму ответили на заявление Вайкуле о полуострове
Нелюбовь к Москве обернулась для Латвии потерей миллионов евро
Российская авиабаза база в Киргизии "пополнится" модернизированными Су-25СМ
В Манчестере 10 человек ранены в результате стрельбы
Ученые: разнообразие в еде приводит к ожирению
Японцы расскажут о Крыме всю правду
Читательский топ
"Лучше русские!": Казахстан отказался размещать военные базы США
Готовим флот и спецназ? Украина арестует еще один корабль
Проспаться бы ему: Порошенко поклялся захватить Ялту
СМИ: олигархам дали шанс вернуть "награбленное" народу
Украинцы терпят издевательства в Европе
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Власть
Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе

В соцсетях обсуждают новый "темник" власти по пенсионной реформе - в нем россиян сравнивают с кошками, смеются над референдумом и призывают: "Работайте, лодыри!"

Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе
Найден "жареный петух", который клюнет Америку
США и Канада
Найден "жареный петух", который клюнет Америку
Наука и техника
Черному морю предсказали неминуемую гибель
США и Канада
Российская элита благословила Путина на "полную ответку"
Бизнес
Олигархов надо заставить делиться, иначе тюрьма

Заставить олигархов делиться сверхдоходами - это необходимое, но недостаточное условие для проведения экономических реформ в РФ, сказал "Правде.Ру" эксперт.

Олигархов надо заставить делиться, иначе тюрьма
Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе
Власть
Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе
Политика
Экс-глава ЦРУ: "Устроим бунт среднего класса для сноса Путина!"
США и Канада
Найден "жареный петух", который клюнет Америку
Власть
Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе

В соцсетях обсуждают новый "темник" власти по пенсионной реформе - в нем россиян сравнивают с кошками, смеются над референдумом и призывают: "Работайте, лодыри!"

Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе
Простуженных детей не пустят в детсад и школы
Здоровье
Простуженных детей не пустят в детсад и школы
Мир
Фрегат ВМФ России условно утопил мощнейшую подлодку США
Бизнес
Олигархов надо заставить делиться, иначе тюрьма
Соломон Соловьев Кто же вы, всемогущий Лев Джордж Сорос? Соломон Соловьев Любовь Степушова Найден "жареный петух", который клюнет Америку Любовь Степушова Сергей Костин Пентхаус для крыс, или Сколько стоят помойки всей Москвы Сергей Костин
Комментарии
"Лучше русские!": Казахстан отказался размещать военные базы США
"Лучше русские!": Казахстан отказался размещать военные базы США
"Лучше русские!": Казахстан отказался размещать военные базы США
Экс-глава ЦРУ: "Устроим бунт среднего класса для сноса Путина!"
"Лучше русские!": Казахстан отказался размещать военные базы США
Экс-глава ЦРУ: "Устроим бунт среднего класса для сноса Путина!"
Украинцы терпят издевательства в Европе
Экс-глава ЦРУ: "Устроим бунт среднего класса для сноса Путина!"
Украинцы терпят издевательства в Европе
Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе
Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе
Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе
Аренда жилья в Москве: Предложение превышает спрос - эксперт
Нелюбовь к Москве обернулась для Латвии потерей миллионов евро
Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе
В Крыму ответили на заявление Вайкуле о полуострове
В Крыму ответили на заявление Вайкуле о полуострове
Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе
Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе
Российская элита благословила Путина на "полную ответку"
Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе
США и Канада
Российская элита благословила Путина на "полную ответку"

Новый пакет санкций, который анонсирован Соединенными Штатами в адрес России, породил дискуссию: российская элита благословила Путина даже на войну с Америкой.

Российская элита благословила Путина на "полную ответку"
Как промывают мозги химическим оружием
Мир
Как промывают мозги химическим оружием
Без иллюзий: Россия утверждена главным врагом США
США и Канада
Без иллюзий: Россия утверждена главным врагом США
На Украине начался цыганский геноцид?
Украина
На Украине начался цыганский геноцид?
"Новичок" ударил в головы сочинителей санкций
США и Канада
"Новичок" ударил в головы сочинителей санкций
Атака дронов на Мадуро - это знак Эрдогану
Южная Америка
Атака дронов на Мадуро - это знак Эрдогану
Была ли права Ванга, говоря о Третьей мировой?
Мир
Была ли права Ванга, говоря о Третьей мировой?
Порошенко задумал сделать армию нацистов-зомби
Украина
Порошенко задумал сделать армию нацистов-зомби
Бежали робкие грузины: как Россия победила Грузию
Новости Грузии
Бежали робкие грузины: как Россия победила Грузию
Саудиты обвинили канадцев в домогательстве
Ближний Восток
Саудиты обвинили канадцев в домогательстве
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ