Президент Филиппин потребовал доказательств существования Бога

Глава Филиппин Родриго Дутерте славится на весь мир своими громкими, радикальными и необдуманными высказываниями. Так, совсем недавно, одиозный президент раскритиковал религию, а самого Бога обозвал "глупцом".

Теперь же Родриго Дутерте заявил всем несогласным с его политическим вектором развития государства, что покинет пост президента лишь тогда, когда ему докажут существование Бога. Дутерте заявил, что тут же сложит свои полномочия, если перед ним предстанет человек, что был на небесах, разговаривал с Господом или же видел его там. Также президент Филиппин заявил, что в качестве доказательства существования Всевышнего сгодится и фото.

Родриго Дутерте заявил, что верит в некую высшую силу, которую человек не в силах понять. Глава Филиппин уверен, что есть что-то сверх, что управляет всеми нами и мирозданием вообще. Идея Бога и действия религиозных деятелей же, по его словам, вызывает у него лишь смех. Дутерте заявил, что многие католические церкви дискредитируют сами себяь, тратя часть с пожертвований на содержание своих "дворцов". Филиппинский лидер задался вопросом, как после этого вообще можно верить церкви.

Родриго Дутерте знаменит своим жестким отношением к наркотикам и наркоторговле. Так, тысячи людей в Филиппинах были казнены за данное преступление, а десятки тысяч сами сдались правоохранительным органам, чтобы избежать суда Линча. Это вызвало волну критики у Запада, на что Дутерте послал президента Барака Обаму к дьяволу, а Евросоюз — в чистилище.

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