За какие сообщения в WhatsApp придется платить деньги

Мессенджер WhatsApp, что принадлежит социальной сети Facebook, перестанет быть полностью бесплатным. Так, взыматься деньги будут с бизнес-пользователей за отправку сообщений клиентам. Информацией поделился официальный блог WhatsApp.

Судя по всему, речь идет об отправке тех сообщений, что содержат рекламу. Стоимость сообщения будет дешевой, отмечают представители компании, но будет варьироваться в зависимости от страны.

Таким способом создатели мессенджера планируют добиться того, что компании станут избирательнее в выборе сообщений и перестанут постоянно докучать пользователям.

Но это далеко не все нововведения мессенджера WhatsApp. Также разработчики приготовили ряд новых функций для бизнес-пользователей, что позволят облегчить общение между компаниями и клиентами.

WhatsApp — популярная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями. Мессенджер также поддерживает голосовую и видеосвязь. Компания была основана в 2009 году, а с 2014 года она принадлежит Facebook. Согласно статистике компании, мессенджером на данный момент пользуется больше миллиарда человек.

Интересно, что из-за появления WhatsApp и подобных ему мессенджеров, у сотовых операторов значительно падает выручка. Все дело в том, что пользователи постепенно отказываются от популярных ранее SMS-сообщений. По некоторым данным, потенциальные потери сотовых операторов могут достигать нескольких миллиардов долларов.

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