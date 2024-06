Полицейские Московской области и Татарстана пресекли деятельность двоих автоподставщиков

Полицейские Московского региона совместно с коллегами из Татарстана пресекли мошенническую деятельность двух мужчин в сфере страхования. Об этом сообщило Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимира Васенина.

Фото: flickr.com by Axion23 is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Italy