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Полицейские Московской области и Татарстана пресекли деятельность двоих автоподставщиков

В Московском регионе задержаны двое мужчин по подозрению в страховом мошенничестве

Страхование

Полицейские Московского региона совместно с коллегами из Татарстана пресекли мошенническую деятельность двух мужчин в сфере страхования. Об этом сообщило Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимира Васенина.

В Московском регионе задержаны двое мужчин по подозрению в страховом мошенничестве
Фото: flickr.com by Axion23 is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Italy

Он рассказал, что в декабре 2023 года злоумышленники организовали в Москве и Подмосковье четыре "подставных" ДТП. Мужчины намеренно создавали аварийные ситуации, вынуждая водителей нарушать правила дорожного движения, что приводило к автоавариям.

После этого мошенники подавали поддельные документы и ложные сведения об обстоятельствах ДТП в различные страховые компании для получения компенсаций.

По словам Васенина, от действий злоумышленников пострадали одно физическое и три юридических лица, а ущерб составил около двух миллионов рублей.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к противоправной деятельности причастны жители Казани. В ходе совместной работы с коллегами из Татарстана двое подозреваемых были задержаны", — отметил он.

Сотрудник МВД добавил, что при обысках по местам проживания мошенников были изъяты автомобиль, мобильные телефоны, поддельные документы и другие предметы, необходимые для следственных мероприятий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). Один из обвиняемых находится под подпиской о невыезде, другой — под домашним арестом.

Сообщается, что преступления совершались в таких городах, как Владимир, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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