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Клиенты "Ингосстраха" получили более 3,2 миллиарда рублей по автострахованию за две недели мая

"Ингосстрах" выплатил более 2 млрд рублей по ОСАГО во второй половине мая

1:35
Страхование

В период с 13 по 24 мая "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 3,2 миллиардов рублей в сегменте автострахования. Из них более 930 миллионов рублей составили выплаты по каско, а более 2,3 миллиардов рублей — по ОСАГО.

"Ингосстрах" выплатил более 2 млрд рублей по ОСАГО во второй половине мая
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Крупнейшие выплаты по каско за эти две недели включают:

  • 12,7 миллионов рублей за случай, когда водитель не справился с управлением и наехал на силовое ограждение;
  • 11,1 миллионов рублей за столкновение на перекрёстке;
  • 8,2 миллиона рублей за аварию, вызванную неучётом водителем погодных условий, что привело к съезду автомобиля с дороги.

Основные выплаты по ОСАГО были произведены в филиалах в Москве — более 1,6 миллиардов рублей, Санкт-Петербурге — более 74 миллионов рублей, Челябинской области — более 50 миллионов рублей, Приморском крае — более 43 миллионов рублей, и Новосибирской области — более 30 миллионов рублей.

По каско наиболее значительные выплаты были в филиалах в Москве — более 464 миллионов рублей, Санкт-Петербурге — более 143 миллионов рублей, Республике Татарстан — более 28 миллионов рублей, Кемеровской области — более 24 миллионов рублей, и Красноярском крае — более 21 миллиона рублей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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