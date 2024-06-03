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Что нужно знать о КАСКО: преимущества, ограничения и советы для владельцев автомобилей

КАСКО: когда стоит оформить и как выбрать лучший полис для вашего авто

1:51
Страхование

Комплексное автострахование (КАСКО) дополняет обязательное ОСАГО, предоставляя защиту автомобиля от множества рисков. Полис КАСКО может быть полезен в ряде случаев, но он также имеет свои ограничения.

КАСКО: когда стоит оформить и как выбрать лучший полис для вашего авто
Фото: freepik.com by senivpetro is licensed under public domain

Ситуации, в которых стоит оформить КАСКО:

  • Для новых или дорогих автомобилей: снижает финансовые потери при угоне или серьёзных повреждениях.
  • Автомобили, взятые в кредит: часто требуется по условиям кредитного договора.
  • Частые поездки в условиях повышенного риска: рекомендуется для дополнительной защиты при регулярном использовании автомобиля в сложных дорожных условиях.
  • Коммерческое использование авто: при перевозке ценных грузов или эксплуатации в опасных условиях.

Преимущества КАСКО:

  • Финансовая защита: компенсирует расходы на ремонт или замену автомобиля.
  • Расширенное покрытие: защита от природных бедствий, вандализма, повреждений от животных.
  • Удобство: быстрое возмещение ущерба без необходимости обращаться к виновнику.

Основные недостатки:

  • Высокая стоимость: особенно для дорогих машин или водителей с высоким риском.
  • Франшиза: наличие минимальной суммы, выплачиваемой из собственных средств, может снизить компенсацию.
  • Ограничения и исключения: важно внимательно изучить их перед заключением договора.

Рекомендации по выбору КАСКО:

  • Оцените стоимость автомобиля и возможные риски.
  • Сравните предложения различных страховщиков.
  • Тщательно изучите условия страхового договора.
  • Взвесьте все за и против.

КАСКО может быть ценным инструментом для защиты вашего автомобиля, однако необходимо тщательно анализировать свои потребности и возможности перед приобретением полиса.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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