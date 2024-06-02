Система гражданского страхования в Эстонии

В Эстонии действует система общего государственного медицинского страхования. Она обеспечивает одинаковое качество медицинской помощи для всех застрахованных. Касса здоровья оплачивает медицинские расходы людей, имеющих медицинскую страховку.

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Помимо этого, право на медицинское страхование в Эстонии имеют приравненные к застрахованным лица, заключившие добровольный договор страхования с Кассой здоровья.

Другие виды страхования в Эстонии:

Дорожное страхование. Оно является обязательным и должно быть у всех зарегистрированных в Эстонии транспортных средств, используемых в дорожном движении. Страхование каско. В рамках этого страхования возмещается ущерб, нанесённый транспортному средству, например, вследствие дорожно-транспортного происшествия, стихийного бедствия, угона или вандализма. Страхование ответственности. Оно покрывает ущерб, нанесённый другим людям. Страхование жилья. В рамках этого страхования страхуются жилые помещения, относящиеся к ним здания и домашнее имущество. Страхование жизни. Оно помогает семье справиться с финансовыми трудностями в том случае, если у человека возникнет серьёзное нарушение здоровья, с ним произойдёт несчастный случай или он умрёт. Страхование несчастного случая. При наступлении несчастного случая страховщик выплачивает пострадавшему лицу возмещение. Страхование путешествия. В рамках этого страхования возмещаются неожиданные расходы, возникающие в том случае, если человек заболевает, находясь за рубежом, прерывает путешествие, рейс задерживается, багаж потерян, происходит несчастный случай или иная непредвиденная ситуация.

В целом, система гражданского страхования Эстонии сочетает в себе черты советской и европейской систем страхования.