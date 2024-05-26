Страховой Дом ВСК застраховал технику "Стававтодора"

Ставропольский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил полисами ОСАГО автопарк Государственного бюджетного учреждения Ставропольского края "Стававтодор".
Страховая защита будет действовать до конца марта 2025 года. В рамках договора полисами ОСАГО обеспечены 108 автомобилей предприятия. Стоимость контракта составила более 200 тысяч рублей.
"Стававтодор" занимается капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием региональных автомобильных дорог.
Это первая крупная сделка ставропольского филиала Дома ВСК.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.