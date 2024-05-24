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АО СК "РСХБ-Страхование" выплачивает компенсации за гибель урожая в регионах России, пострадавших от заморозков

"РСХБ-Страхование" выплатило первые компенсации за майские заморозки

1:11
Страхование

АО СК "РСХБ-Страхование" начало выплаты компенсаций хозяйствам, пострадавшим от заморозков в мае. Первые выплаты были произведены агропромышленным предприятиям Воронежской и Волгоградской областей по договорам страхования урожая в случае чрезвычайных ситуаций.

"РСХБ-Страхование" выплатило первые компенсации за майские заморозки
Фото: unsplash.com by meriç tuna is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Страховыми случаями стали утрата и гибель урожая озимой пшеницы. В Воронежской области было выплачено 9,9 млн рублей за повреждение 900 га урожая, а в Волгоградской области — 9,6 млн рублей за 1193 га.

Заморозки, наблюдавшиеся в первой декаде мая, привели к повреждениям и гибели сельскохозяйственных культур в Центральной России, на Юге, в Поволжье и на Северном Кавказе. В десяти субъектах уже введены чрезвычайные ситуации регионального характера.

АО СК "РСХБ-Страхование" сформировало перечень сельхозтоваропроизводителей, которые в ближайшее время получат выплаты по ускоренной процедуре в полном объёме согласно условиям страхования.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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