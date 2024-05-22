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Страхованию жилья — быть: чиновники рекомендовали поправки к закону к первому чтению в Госдуме

ГД одобрила к I чтению поправки к закону о страховании жилья от ЧС

2:05
Страхование

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект о внесении изменений в действующий закон России о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС), принятый в 2018 году и вступивший в силу в августе 2019 года. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник на страховом рынке.

ГД одобрила к I чтению поправки к закону о страховании жилья от ЧС
Фото: flickr.com by Министерство сельского хозяйства США is licensed under public domain

Необходимость изменений вызвана тем, что, несмотря на растущую частоту ЧС в стране, закон так и не начал полноценно функционировать из-за отсутствия программ, утвержденных на региональном уровне. Комитет поддерживает концепцию законопроекта и рекомендует принять его на первом чтении в Госдуме, отмечает "Интерфакс".

Изменения, предложенные депутатами Анатолием Аксаковым, Николаем Цедом и Ярославом Ниловым, касаются статей федерального закона о защите населения от ЧС и закона о принципах организации публичной власти в регионах. Законопроект переводит право региональных властей на разработку добровольных программ страхования в обязанность и требует от регионов утверждения и реализации таких программ, а также их предоставления федеральным органам.

За последние пять лет ни один субъект РФ не утвердил таких программ, что делало невозможным реализацию закона на практике, констатировал собеседник агентства. Предложенные изменения должны стимулировать развитие этого вида страхования и обеспечить гражданам возможность заключать договоры страхования по приемлемым ценам, учитывая страховые риски, характерные для их регионов, пояснил он.

В заключении комитета ГД отмечается, что принятие законопроекта позволит оптимизировать расходы бюджетов всех уровней и обеспечить защиту имущественных интересов граждан.

Ранее президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев заявил, что при принятии поправок закон о страховании жилья от ЧС может начать действовать уже с начала 2025 года.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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