Эксперты предупредили о новых схемах автомошенников — им помогает искусственный интеллект

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Автомошенники начали использовать ИИ в преступных схемах

2:28
Страхование

В 2024 году на российском рынке автострахования могут появиться новые формы мошенничества, что связано с активным применением искусственного интеллекта и машинного обучения, рассказали эксперты "Известиям".

Автомошенники начали использовать ИИ в преступных схемах
Фото: flickr.com by Axion23 is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Italy

Автострахование традиционно привлекает мошенников, отмечает Юрий Иванов, руководитель отдела развития бизнеса компании Exodrive. Мошенники часто используют стандартные страховые продукты, такие как ОСАГО и каско, их привлекает их возможность получения значительных сумм при минимальных вложениях. Например, инсценирование аварий позволяет злоумышленникам участвовать в ДТП, которые действительно произошли, что затрудняет доказательство фальсификации.

По словам независимого транспортного эксперта Ильи Васильева, распространенные схемы включают фиктивный ущерб, когда злоумышленники заявляют о несуществующих страховых случаях. С развитием цифровых технологий мошенники могут создавать убедительные поддельные документы, включая фотографии и полицейские отчеты.

Другой популярный метод — умышленное повреждение автомобилей с целью завышения стоимости ремонтных работ. Также мошенники могут организовывать автоподставы — реальные ДТП, чтобы обвинить другу сторону в аварии.

С развитием искусственного интеллекта и переходом на онлайн-обслуживание увеличивается риск мошеннических атак через цифровые каналы, отмечают специалисты. Онлайн-платформы могут быть уязвимы для различных видов кибератак, таких как фишинг и взлом учётных данных.

Из-за афер злоумышленников страховые компании вынуждены инвестировать значительные средства в системы безопасности и разработку методов обнаружения мошенничества. Это приводит к повышению стоимости страховых услуг.

Представитель Общероссийского народного фронта (ОНФ) Петр Шкуматов подчёркивает важность покупки полисов через официальные каналы и соблюдения рекомендаций по безопасности в дорожном движении. Он также рекомендует использовать видеорегистраторы для фиксации обстоятельств на дороге, что может помочь в случае попадания в автоподставу и последующего обращения в страховую компанию.

Ранее эксперты рассказали, как сэкономить на ОСАГО более 3,5 тысяч рублей.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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