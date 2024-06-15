Ваш двигатель в опасности: почему замена масла каждые 10 000 км — это не всегда правильно

Названы 4 причины, почему моторное масло не нужно менять каждые 10 тысяч километров

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В сервисных книжках каждого автомобиля указано, через сколько километров пробега следует менять моторное масло. Однако некоторые автолюбители рекомендуют проводить эту процедуру чаще.

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Обычно автопроизводители советуют заменять масло в двигателе раз в год или после 15 000 километров пробега.

Например, Toyota и Geely рекомендуют менять масло раз в год или после 10 000 километров пробега. Это решение связано не с желанием автокомпаний увеличить прибыль, а с учетом различных условий эксплуатации в разных странах, включая Россию, где требования к техническому обслуживанию автомобилей отличаются.

В связи с этим в России могут быть установлены измененные интервалы замены масла и других жидкостей.

Однако для более точного определения момента замены масла стоит обращать внимание на моточасы, так как пробег не всегда точно отражает время работы двигателя.

Например, в городских условиях автомобили часто стоят в пробках, и двигатель работает, не увеличивая пробега значительно. Для более точного определения интервала между заменами масла можно использовать специальные счетчики моточасов, которые доступны в большинстве автомагазинов.

Современные турбомоторы работают на пределе своих возможностей и могут сильно перегреваться, особенно при высоких нагрузках. Это может привести к быстрому ухудшению свойств масла и образованию отложений, что может вызвать поломку двигателя.

Также на турбомоторах могут возникать проблемы с увеличенным расходом масла.

Чтобы продлить срок службы двигателя, эксперты рекомендуют выбирать заправки с хорошей репутацией и использовать качественное топливо.

При использовании топлива от непроверенных АЗС может потребоваться более частая замена масла.

В целом, при эксплуатации автомобиля в городских условиях с частыми пробками рекомендуется менять масло чаще, примерно каждые 7 500 километров.