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Специфика инвестиционного страхования жизни

2:36
Страхование

Инвестиционное страхование жизни — это финансовый инструмент, который обеспечивает как защиту в случае непредвиденных обстоятельств, так и возможность создания накоплений к определённому сроку.

Специфика инвестиционного страхования жизни
Фото: PxHere is licensed under CC0

Особенностью этого продукта является то, что первоначальные вложения (100%) делятся на две части. Первая часть (70–80%) является гарантированной и инвестируется в высоконадёжные активы, такие как государственные ценные бумаги или депозиты. Страховщик гарантирует фиксированный доход по этой части. Вторая часть (20–30%) — рисковая или инвестиционная — выбирается страхователем из предложенных страховщиком агрессивных инструментов, например, акций, иностранной валюты, драгоценных металлов и других.

Первую (гарантированную) часть вклада можно увеличивать за счёт инвестиционного дохода. Однако при этом возможность заработать доход по второй части сокращается, так как инвестируется меньшая сумма.

В случае низкой результативности инвестирования, по окончании действия договора гарантируется выплата суммы первоначальных вложений. Однако гарантии инвестиционного дохода отсутствуют.

Вся сумма накоплений и инвестиционный доход выплачиваются выгодоприобретателю при дожитии застрахованного лица до окончания срока действия договора страхования жизни.

В случае досрочного расторжения договора страхователем гарантии возврата полной суммы первоначальных вложений отсутствуют. Сумма вклада уменьшается на сумму штрафных санкций, определённых страховой компанией в договоре ИСЖ.

Срок действия договора может варьироваться от 3 до 10 лет в зависимости от страховой компании и выбранных агрессивных инвестиционных инструментов.

Этот продукт разработан страховыми компаниями для привлечения пассивных инвесторов, таких как банковские вкладчики. Он предлагает страховой продукт в инвестиционной оболочке, который в случае смерти застрахованного лица по любой причине гарантирует выплату 200% страховой суммы, а в случае смерти в результате несчастного случая — 300%. Если же страхователь доживёт до окончания срока действия договора, ему выплачивается 100% первоначально вложенных средств и заработанный инвестиционный доход.

Однако стоит отметить, что приобретение этого продукта доступно не для всех. Страховые компании устанавливают высокий минимальный порог входа, обычно не менее 100 тысяч рублей.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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