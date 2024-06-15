Специфика инвестиционного страхования жизни

2:36 Your browser does not support the audio element. Страхование

Инвестиционное страхование жизни — это финансовый инструмент, который обеспечивает как защиту в случае непредвиденных обстоятельств, так и возможность создания накоплений к определённому сроку.

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Особенностью этого продукта является то, что первоначальные вложения (100%) делятся на две части. Первая часть (70–80%) является гарантированной и инвестируется в высоконадёжные активы, такие как государственные ценные бумаги или депозиты. Страховщик гарантирует фиксированный доход по этой части. Вторая часть (20–30%) — рисковая или инвестиционная — выбирается страхователем из предложенных страховщиком агрессивных инструментов, например, акций, иностранной валюты, драгоценных металлов и других.

Первую (гарантированную) часть вклада можно увеличивать за счёт инвестиционного дохода. Однако при этом возможность заработать доход по второй части сокращается, так как инвестируется меньшая сумма.

В случае низкой результативности инвестирования, по окончании действия договора гарантируется выплата суммы первоначальных вложений. Однако гарантии инвестиционного дохода отсутствуют.

Вся сумма накоплений и инвестиционный доход выплачиваются выгодоприобретателю при дожитии застрахованного лица до окончания срока действия договора страхования жизни.

В случае досрочного расторжения договора страхователем гарантии возврата полной суммы первоначальных вложений отсутствуют. Сумма вклада уменьшается на сумму штрафных санкций, определённых страховой компанией в договоре ИСЖ.

Срок действия договора может варьироваться от 3 до 10 лет в зависимости от страховой компании и выбранных агрессивных инвестиционных инструментов.

Этот продукт разработан страховыми компаниями для привлечения пассивных инвесторов, таких как банковские вкладчики. Он предлагает страховой продукт в инвестиционной оболочке, который в случае смерти застрахованного лица по любой причине гарантирует выплату 200% страховой суммы, а в случае смерти в результате несчастного случая — 300%. Если же страхователь доживёт до окончания срока действия договора, ему выплачивается 100% первоначально вложенных средств и заработанный инвестиционный доход.

Однако стоит отметить, что приобретение этого продукта доступно не для всех. Страховые компании устанавливают высокий минимальный порог входа, обычно не менее 100 тысяч рублей.