Невозможно купить каско: названы самые нелюбимые автомобили российских страховщиков

Страховщики не хотят продавать каско на Mercedes e-class, BMW Х5 и Lada Granta

1:52 Your browser does not support the audio element. Страхование

В рейтинге самых сложных для страхования автомобилей в России в 2024 году лидируют Mercedes E-class 2018 года, Toyota Land Cruiser 300 выпуска 2023 года и BMW X5 2018 года, сообщают "Известия" со ссылкой на данные онлайн-сервиса страхования Inssmart.

Фото: commons.wikimedia.org by Норберт Эпли is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported.

Отмечается, что страховые компании осторожно подходят к страхованию некоторых моделей по каско. Также в список автомобилей с высоким процентом отказов вошли:

Mercedes E-class 2019 года,

Mercedes GLC 2018 года,

Lexus RX 2019 года,

Geely Monjaro,

Hyundai Solaris 2021 года,

Lada Granta,

Haval Jolion,

Geely Coolray,

Exeed VX,

Chery Tiggo 7 Pro последних лет выпуска.

Аналитики указывают на несколько причин, затрудняющих покупку полиса каско: высокий спрос на данные автомобили среди такси, сложности с ремонтом из-за нехватки запчастей (особенно для моделей 2018-2020 годов) а также повышенный интерес угонщиков к популярным моделям.

По словам генерального директора Inssmart Артура Коломийца, при страховании компании избегают лишних рисков, которые ведут к неизбежным выплатам.

«Реальная стоимость риска может существенно увеличить цену страхования. Во многих случаях проблема не в самом автомобиле, а в его использовании и страхователе, что объясняет высокий процент отказов для моделей, часто используемых в такси», — пояснил он.

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