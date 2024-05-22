Невозможно купить каско: названы самые нелюбимые автомобили российских страховщиков

В рейтинге самых сложных для страхования автомобилей в России в 2024 году лидируют Mercedes E-class 2018 года, Toyota Land Cruiser 300 выпуска 2023 года и BMW X5 2018 года, сообщают "Известия" со ссылкой на данные онлайн-сервиса страхования Inssmart.
Отмечается, что страховые компании осторожно подходят к страхованию некоторых моделей по каско. Также в список автомобилей с высоким процентом отказов вошли:
Аналитики указывают на несколько причин, затрудняющих покупку полиса каско: высокий спрос на данные автомобили среди такси, сложности с ремонтом из-за нехватки запчастей (особенно для моделей 2018-2020 годов) а также повышенный интерес угонщиков к популярным моделям.
По словам генерального директора Inssmart Артура Коломийца, при страховании компании избегают лишних рисков, которые ведут к неизбежным выплатам.
«Реальная стоимость риска может существенно увеличить цену страхования. Во многих случаях проблема не в самом автомобиле, а в его использовании и страхователе, что объясняет высокий процент отказов для моделей, часто используемых в такси», — пояснил он.
Ранее в Бурятии у бизнесмена-должника арестовали сразу 7 автомобилей.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.