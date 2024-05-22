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Адвокат и директор экспертной организации осуждены за попытку хищения средств "СОГАЗа" на 98,2 млн рублей

Суд Орска вынес приговор адвокату за взятку и инсценировку страхового случая

Страхование

Адвокат, через посредников, пытался предложить взятку в размере 5 млн рублей за прекращение проверки и незаконное одобрение выплат на сумму 98,2 млн рублей.

Суд Орска вынес приговор адвокату за взятку и инсценировку страхового случая
Фото: Freepik by rawpixel.com is licensed under public domain

В Советском районном суде города Орска завершилось рассмотрение уголовного дела против бывшего адвоката коллегии адвокатов Оренбургской области и его сообщников. Их обвиняли в попытке мошенничества в сфере страхования и коммерческом подкупе, сообщает портал orsk.ru.

Группа лиц, в которую входили адвокат и директор экспертной организации, пыталась похитить средства страховой компании "СОГАЗ", инсценировав страховой случай. Эти действия были пресечены сотрудниками службы экономической безопасности компании.

Согласно информации пресс-службы Советского районного суда г. Орска, суд признал подсудимых виновными в предъявленных им обвинениях. Бывший адвокат получил наказание в виде лишения свободы на 5 лет, штраф в размере 5,2 млн рублей, а также запрет на занятие адвокатской деятельностью на 2 года. Так как преступления были совершены в период отбывания наказания по другому приговору, суд окончательно назначил ему 7 лет и 6 месяцев лишения свободы, штраф 5,4 млн рублей и запрет на адвокатскую деятельность на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Генеральный директор экспертной организации был приговорен к 4 годам лишения свободы и штрафу в размере 5,2 млн рублей. Заместитель начальника Управления инженерно-технической экспертизы "СОГАЗ" получил условное наказание на 3,5 года со штрафом в размере суммы коммерческого подкупа, то есть 5 млн рублей, и запрет на занятие экспертной деятельностью на 2 года.

Все подсудимые были взяты под стражу в зале суда.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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