Адвокат и директор экспертной организации осуждены за попытку хищения средств "СОГАЗа" на 98,2 млн рублей

Адвокат, через посредников, пытался предложить взятку в размере 5 млн рублей за прекращение проверки и незаконное одобрение выплат на сумму 98,2 млн рублей.

Фото: Freepik by rawpixel.com is licensed under public domain