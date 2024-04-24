"Скорее всего, сварщики": РНПК нашла след диверсантов в происходящих на застрахованных объектах пожарах

РНПК: крупные убытки последних лет наводят на мысль о диверсиях

1:12 Your browser does not support the audio element. Страхование

Некоторые из пожаров на застрахованных объектах могут иметь признаки диверсии, сообщил "Интерфаксу" советник президента Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) по урегулированию крупных убытков Борис Осипов.

Фото: flickr.com by Rob Swystun is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"На примере последних убытков мы видим такой тренд, который даёт основания для появления термина, который мы определили как "скрытая диверсия". То есть происходит пожар, причины заявляются разные, но в результате расследования иногда точно причину пожара установить невозможно. С высокой степенью вероятности это сварочные работы. Параллельно некие люди, исходя из неких побуждений, могут производить поджог", — заявил он.

Осипов подчеркнул, что доказать ту или иную версию практически невозможно, однако совокупность некоторых факторов указывает, что поджог был совершён умышленно. Например, когда после инцидента рабочие покидают территорию России, лишая правоохранительные органы возможности опросить свидетелей или провести допрос.

Ранее в Совфеде предложили вернуться к вопросу страхования жилья в регионах на случай ЧС.