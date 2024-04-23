Что такое валоризация пенсии и кому она положена

Эксперт Балынин: валоризация пенсии положена при трудовом стаже до 2002 года

1:25 Your browser does not support the audio element. Страхование

В 2010 году в РФ была проведена валоризация пенсионных прав граждан, напомнил в беседе с aif. ru кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве Игорь Балынин.

Фото: flickr.com by freepik is licensed under public domain

Нововведения предусматривали увеличение на 10% объема пенсионных прав россиян, сформированных до 1 января 2002 года, рассказал эксперт.

"Вместе с тем при наличии у гражданина трудового стажа до 1 января 1991 года процент увеличения был выше и определялся по формуле: 10% (базовое увеличение для всех) + 1% за каждый полный год трудового стажа, приобретенного до 1 января 1991 года", — пояснил Балынин.

Тем, кто не хочет утруждаться расчётами, эксперт посоветовал заказать бесплатную выписку о состоянии их индивидуального лицевого счета в личном кабинете на сайте Соцфонда — в ней при подсчёте числа индивидуальных пенсионных коэффициентов, сформированных до 1 января 2015 года, учтена сумма валоризации.

На россиян, не имеющих трудового стажа до 1 января 2002 года, валоризация пенсионных прав не распространяется, подчеркнул Балынин.

Ранее