Европейские учёные заявляют, что занятия спортом 2 раза в неделю и чаще очень сильно уменьшают проблемы со сном

Европейские учёные утверждают, что спорт лучший способ борьбы с бессонницей

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Благодаря новому исследованию учёных из Имперского колледжа Лондона и Рейкьявикского университета был найден самый действенный метод борьбы с бессонницей.

Фото: commons.wikimedia.org by сайт localfitness.com.au is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Учёные выяснили, что занятия спортом 2 раза в неделю и чаще очень сильно уменьшают трудности со сном. Они заявили, что в этом случае люди на 42% реже испытывают проблемы с засыпанием, чем ведущие малоподвижный образ жизни.

Учёные утверждают, что участники эксперимента, ранее не занимавшиеся спортом и начавшие тренироваться, быстро достигли результатов и снизили риск бессонницы на 21%, пишет журнал BMJ Open.

В исследовании использовались данные 4339 человек из 9 европейских стран.