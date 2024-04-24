Автоэксперт Ирина Франк разъяснила детали новой системы страхования: что нужно знать

Автоэксперт Ирина Франк о новой системе страхования: ключевые особенности

1:51 Your browser does not support the audio element. Страхование

Эксперт в автомобильной сфере Ирина Франк, в интервью для портала naavtotrasse. ru, раскрыла детали о новой информационной системе страхования под названием "АИС "Страхование"", которая теперь функционирует на территории Российской Федерации.

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По мнению специалиста, среди ключевых особенностей этой новой платформы — возможность объединения информации о различных видах страхования, таких как ОСАГО, ДОСАГО, КАСКО, а также страхование недвижимости.

Ирина Франк отметила, что в ближайшие месяцы эта система будет также включать в себя страхование жизни, полисы ДМС и страхование от несчастных случаев для тех, кто выезжает за границу. Благодаря "АИС "Страхование"" количество ошибок и неточностей при оформлении страховых полисов сократится. Новая система имеет возможность оперативно отображать информацию об автомобиле и его владельце в режиме реального времени. Если будут выявлены какие-либо ошибки, система немедленно оповестит пользователя, чтобы они были исправлены, в противном случае оформление полиса станет невозможным.

По мнению автоэксперта, данная система будет активно использоваться сотрудниками ГИБДД, которые смогут мгновенно проверить предъявленные полисы ОСАГО.

Кроме того, страховые компании смогут выявлять и предотвращать случаи мошенничества, а также проводить оценку страховых рисков. Ирина Франк также подчеркнула, что благодаря новой информационной системе можно будет оперативно решать вопросы, связанные со страхованием. Например, платформа поможет сократить число ошибок при определении коэффициента "бонус-малус", который влияет на стоимость ОСАГО.