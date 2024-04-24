Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самая дешёвая квартира в новостройке в ЦАО стоит 13,3 миллиона рублей
Домашняя тренировка для нижней части тела
Готовим брокколи на пару: жареный чеснок и фундук добавят аромата
Мнение специалиста о том, насколько полезно спать без нижнего белья
В Минкульте России рассказали, что уехавшим актерам не платят гонорары от проката
Эвелина Блёданс заявила, что ждёт приезда Аллы Пугачёвой в Россию
Налог для иностранцев могут ввести в Таиланде
Депутат возмущён недоступностью ипотеки на фоне прибыли банков 3,3 трлн ₽
Алек Болдуин отказался поддержать Палестину и выбил телефон из рук активистки
Автоэксперт Ирина Франк разъяснила детали новой системы страхования: что нужно знать

Автоэксперт Ирина Франк о новой системе страхования: ключевые особенности

1:51
Страхование

Эксперт в автомобильной сфере Ирина Франк, в интервью для портала naavtotrasse. ru, раскрыла детали о новой информационной системе страхования под названием "АИС "Страхование"", которая теперь функционирует на территории Российской Федерации.

Автоэксперт Ирина Франк о новой системе страхования: ключевые особенности
Фото: freepik.com by wayhomestudio is licensed under public domain

По мнению специалиста, среди ключевых особенностей этой новой платформы — возможность объединения информации о различных видах страхования, таких как ОСАГО, ДОСАГО, КАСКО, а также страхование недвижимости.

Ирина Франк отметила, что в ближайшие месяцы эта система будет также включать в себя страхование жизни, полисы ДМС и страхование от несчастных случаев для тех, кто выезжает за границу. Благодаря "АИС "Страхование"" количество ошибок и неточностей при оформлении страховых полисов сократится. Новая система имеет возможность оперативно отображать информацию об автомобиле и его владельце в режиме реального времени. Если будут выявлены какие-либо ошибки, система немедленно оповестит пользователя, чтобы они были исправлены, в противном случае оформление полиса станет невозможным.

По мнению автоэксперта, данная система будет активно использоваться сотрудниками ГИБДД, которые смогут мгновенно проверить предъявленные полисы ОСАГО.

Кроме того, страховые компании смогут выявлять и предотвращать случаи мошенничества, а также проводить оценку страховых рисков. Ирина Франк также подчеркнула, что благодаря новой информационной системе можно будет оперативно решать вопросы, связанные со страхованием. Например, платформа поможет сократить число ошибок при определении коэффициента "бонус-малус", который влияет на стоимость ОСАГО.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стала известна баснословная стоимость брендовой юбки жены Евгения Петросяна

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.

Жена Петросяна пощеголяла в юбке почти за четверть миллиона рублей
Музыкальный критик Соседов подтвердил возвращение Лолиты на телевидение
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Кирпич придёт на смену батарейки: инженеры со всего мира предложили необычные способы хранения энергии
Скидки до 50% на перелеты "Аэрофлотом": масштабная распродажа билетов
В Минобороны арестован зам Шойгу, продолжаются атаки в Часове Яре Дмитрий Плотников Умеете ли вы правильно пить воду? Советы из прошлого Сергей Лебедев Страны НАТО придумывают лучшую причину избежать поставок ЗРС Patriot Украине Любовь Степушова
Самые добрые породы кошек, которые привязаны к своему хозяину больше всего: четверка из кошачьего мира
Им удалось увеличить продолжительность жизни в 2-3 раза: российские учёные достигли успеха в модификации человеческих клеток
Ирина Винер заявила, что Дина Аверина приняла решение о завершении карьеры не из-за травмы
Ирина Винер заявила, что Дина Аверина приняла решение о завершении карьеры не из-за травмы
Последние материалы
Готовим брокколи на пару: жареный чеснок и фундук добавят аромата
Автоэксперт Ирина Франк о новой системе страхования: ключевые особенности
Мнение специалиста о том, насколько полезно спать без нижнего белья
В Минкульте России рассказали, что уехавшим актерам не платят гонорары от проката
Эвелина Блёданс заявила, что ждёт приезда Аллы Пугачёвой в Россию
Налог для иностранцев могут ввести в Таиланде
Депутат возмущён недоступностью ипотеки на фоне прибыли банков 3,3 трлн ₽
Алек Болдуин отказался поддержать Палестину и выбил телефон из рук активистки
Ветеринары ответили на вопрос, можно ли мыть котов обычными шампунями
Автоэксперт Родионов назвал ошибки, приводящие к поломке двигателя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников