Ликвидация банка "Гефест": Агентство по страхованию вкладов выплатило 93% компенсаций по решению Центробанка

Ликвидация банка "Гефест": АСВ выплатило 93% компенсаций вкладчикам

0:51 Your browser does not support the audio element. Страхование

Лицензия у банка "Гефест" была аннулирована 28 февраля 2024 года, согласно решению Арбитражного суда Тверской области, принятому по инициативе Центробанка. В связи с этим Агентство по страхованию вкладов выплатило 93% компенсаций вкладчикам.

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Процесс ликвидации был поддержан как временной администрацией кредитной организации, так и самим Агентством по страхованию вкладов. Решение Центробанка об отзыве лицензии было принято из-за систематических нарушений банком антиотмывочного законодательства и игнорирования предписаний регулятора. Банк России предпринимал шаги по ограничению деятельности "Гефеста", включая ограничения на привлечение средств в течение 12 месяцев перед окончательным отзывом лицензии.