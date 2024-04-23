Исследование "АльфаСтрахования": как российские работники планируют провести майские праздники 2024 года

"АльфаСтрахование": 37% сотрудников возьмут отпуск на свой счет на майские праздники

2:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

По данным исследования, проведенного Аналитическим центром "АльфаСтрахование" совместно с проектом "HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций" и платформой "Академия Здоровья", 37% работников планируют взять два дня отпуска за свой счет с 28 апреля по 5 мая для отдыха. Еще 24% из них планируют добавить к этому периоду 6-8 мая, чтобы получить практически двухнедельный отпуск.

Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva saltnstreets is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

22% опрошенных собираются продолжать работать в обычном режиме, в то время как большинство не определились, стоит ли продлевать выходные дни.

Относительно планов на отдых, 21% респондентов планируют поездки за границу, в то время как 28% выберут туры по России. Независимо от дополнительного отпуска в майские праздники, 46% опрошенных обязательно отправятся на дачу, а остальные проведут время дома с семьей и друзьями.

Что касается финансовых планов, 28% респондентов уже отложили средства на майские праздники, а 12% используют предварительно накопленные деньги. Большинство планируют не выходить за рамки стандартных расходов.

Относительно выходных в майские праздники, 33% считают переносы излишними и согласились бы с их сокращением. В то время как 35% отмечают, что даже во время праздников им придется заниматься рабочими вопросами, но это не вызывает особых беспокойств.

Директор департамента маркетинга в компании "АльфаСтрахование" Алиса Безлюдова, отмечает отметила, что перенос праздничных дней позволяет работникам выбирать длительность внепланового отдыха. Она подчеркнула, что небольшие перерывы между выходными и достаточная продолжительность отдыха позволяют снять усталость и накопившиеся проблемы, при этом оказывая незначительное влияние на экономику.

Участие приняли 1823 человека в возрасте от 18 до 55 лет из 58 регионов.