ВСС: программы страхования жилья в регионах способствуют сокращению расходов в случае чрезвычайных ситуаций

Страховые организации нашли способы уменьшить расходы при ЧС

1:29 Your browser does not support the audio element. Страхование

В регионах существуют специальные страховые программы, которые гарантируют полное возмещение ущерба при повреждении или уничтожении жилья. Эти программы более доступны для граждан и могут существенно снизить бюджетные расходы по сравнению с коммерческими страховыми услугами. Эту информацию сообщает Всероссийский союз страховщиков.

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Опыт Москвы демонстрирует, что благодаря использованию специальных программ процент граждан, застрахованных от потери жилья, может достигать 60-70%. В случае регионов, подверженных наводнениям, такие программы страхования способствуют более эффективному преодолению последствий стихийных бедствий как для граждан, так и для властей. Это подтверждается пресс-службой ВСС, ссылаясь на данные ТАСС.

Представители союза также отмечают, что внедрение подобных программ в регионах сделает страхование для населения более доступным по сравнению с коммерческими предложениями. В ВСС также подчеркивают, что программы страхования жилья являются необходимыми для всех регионов, чтобы обеспечить гарантированное возмещение в чрезвычайных ситуациях или других обстоятельствах, приводящих к повреждению или утрате жилья. Поскольку значительная часть расходов будет покрыта страховщиками, расходы бюджетов на различных уровнях будут сокращены.