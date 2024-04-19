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"Китайцы" бьют по каско: растущая популярность автомобилей из КНР удешевила ремонт на 2%

"ВСК": в 2024 году стоимость ремонта автомобилей снизилась на 2%

3:12
Страхование

По итогам 2 квартала 2024 года средняя стоимость ремонта авто в России снизилась на 2%, сообщает Страховой Дом "ВСК" со ссылкой на результаты анализа выплат по каско.

"ВСК": в 2024 году стоимость ремонта автомобилей снизилась на 2%
Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under public domain

Страховщик отметил, что при этом подорожали отдельные виды ремонта: замена стёкол, восстановление машины после стихийного бедствия или действий вандалов.

Минимум 32% обращений по каско пришлось на корпоративные автопарки, включая такси и каршеринг. Что касается физлиц, то по количеству страховых случаев с авто лидируют мужчины (37%). Чаще всего обращения по каско, помимо ДТП, связаны с боем стёкол (26%) и действиями вандалов (5%).

Лидируют по числу случаев, связанных с противоправными действиями, Москва и Московская области (48%), Санкт-Петербург (9%), Самарская, Воронежская области и Краснодарский край (по 3%). При этом в 2024 году чаще всего вандалы нападали на китайские авто: Haval (13%), Chery (9%), Geely (7%), OMODA (6,5), а также корейские бренды Kia и Hyundai (по 8%).

Замену стекол в 2024 году чаще всего делали автовладельцы из Москвы и Московской области (27%), Краснодарского края (7%), Санкт-Петербурга (6%) и Воронежской области (3%). За выплатами по этому риску чаще всего обращались владельцы ВАЗа, Haval (по 9%), Toyota (8%), Chery (7%), Geely, Kia, Hyundai (по 5%), Volkswagen (4%), Exeed и BMW (3%).

Средний размер выплаты по каско в 2024 году составил 153 тыс. рублей, что примерно на 2% ниже, чем в первом квартале 2023 года. По мнению Всероссийского союза страховщиков (ВСК), это связано с ростом доли китайских автомобилей, в отношении которых не наблюдается дефицита запчастей.

Самым дорогим ремонтом по каско для "ВСК" стало восстановление автомобилей после аварий, произошедших вне автодорог — средняя выплата составила 343 тыс. руб. Чуть дешевле обошёлся ремонт после стихийного бедствия — 151 тыс. рублей, что на 22% выше, чем 2023 году. На третьем месте — восстановление авто после действий вандалов — в среднем 94 тыс. рублей, что на 21% выше, чем 2023 году. Замена стекла в 2024 году обходится страховщику примерно в 61 тыс. рублей (на 1% дороже прошлого года).

Интенсивнее всего росло число обращений по такому риску, как механическое воздействие животных (в 1,6 раза), отмечает страховщик. Средняя стоимость ремонта авто при таком страховом случае составила 79 тыс. рублей.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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