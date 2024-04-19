Профилактика и поддержка семейного здоровья: бесплатные медицинские осмотры и ЭКО

Бесплатная проверка репродуктивного здоровья: новая возможность для россиян через ОМС

2:37 Your browser does not support the audio element. Страхование

С начала текущего года российским женщинам и мужчинам стала доступна проверка их репродуктивного здоровья в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Все необходимые обследования доступны бесплатно.

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Медицинская помощь через ОМС предоставляется в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного медицинского обслуживания граждан. Эта программа утверждается ежегодно и покрывает двухлетний период. В текущем году объем финансирования этой программы увеличен на более чем 400 миллиардов рублей, что способствует улучшению доступности и качества медицинского обслуживания граждан через ОМС.

Предотвращение заболеваний остается важным приоритетом в системе здравоохранения России. Профилактические мероприятия, такие как диспансеризация и профилактические медицинские осмотры, доступны в поликлиниках и женских консультациях.

Оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин, желающих стать родителями, является важной частью программы государственных гарантий, направленной на улучшение демографической ситуации в стране, и будет проводиться в рамках профилактических мероприятий.

Председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин отмечает, что в текущем году более 100 миллионов человек пройдут профилактические мероприятия, из которых около 6 миллионов пройдут диспансеризацию для оценки состояния репродуктивного здоровья.

Основная цель оценки репродуктивного здоровья заключается в выявлении признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно влиять на возможность зачатия, беременность, роды и послеродовый период, а также в выявлении факторов риска их развития.

Кроме того, тема экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) остается актуальной. По данным Минздрава России, к концу 2024 года в рамках национального проекта "Демография" планируется провести не менее 450 тысяч процедур ЭКО.

С 2017 года эти процедуры доступны бесплатно для граждан, желающих стать родителями. Согласно заявлению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, с использованием вспомогательных репродуктивных технологий с 2022 года родилось более 31 тысячи детей, из которых более 19 тысяч родились в рамках базовой помощи через ОМС.