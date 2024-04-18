30% россиян готовы содержать детей до первого трудоустройства

Каждый шестой родитель считает, что дети должны всего добиваться сами

3:09 Your browser does not support the audio element. Страхование

Почти треть родителей готовы финансово содержать детей до их первого трудоустройства, показал опрос "АльфаСтрахования", в котором приняли участие 1225 россиян.

Фото: commons.wikimedia.org by Avsar Aras is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

58% опрошенных — люди от 35 до 44 лет. 87% респондентов имеют детей.

В качестве ключевого вклада в будущее ребёнка россияне назвали воспитание уважения к старшим (39,4%), формирование любви к себе и заботы о своём здоровье (31,5%), любовь к труду (31,1%), финансовую обеспеченность (27,1%), качественное образование (25,5%), правильные привычки (14,5%) и финансовую грамотность (12,7%).

Треть родителей считает, что вклад в детское развитие заключается в помощи с учебой. 25,6% готовы оплачивать обучение и факультативов, 15,6% — помочь в поступлении в вуз или трудоустройстве. 14,6% считают важной моральную поддержку, а 10,6% — накопление на покупку недвижимости для ребёнка.

Содержать ребёнка финансово 30% родителей готовы до первого трудоустройства детей, 24,6% — до окончания магистратуры, 12,4% — бакалавриата. 13,7% считают, что финансовая поддержка должна длиться строго до 18 лет.

Обязательным финансовым вложением 43,1 респондентов считают оплату образования. 14,9% уверены, что надо обеспечить ребенка жильём, 11,5% — накоплениями на будущее, 9,1% — машиной. 16% убеждены, что дети должны всего добиться сами.

Что касается размеров поддержки, то 36,5% родителей готовы ежемесячно выделять несовершеннолетнему чаду от 5 до 10 тыс. руб., 24% — от 1 до 5 тыс. руб., 22,8% — от 10 до 20 тыс. руб. Каждый десятый считает адекватной сумму от 20 до 50 тыс. руб.

Совершеннолетнего ребенка поддерживать суммой от 10 до 20 тыс. руб. в месяц готовы 31,8% опрошенных, 31,5% назвали сумму от 5 до 10 тыс. руб., 19,9% — от 1 до 5 тыс. руб. От 20 до 50 тыс. руб. согласились выделить 11,9%.

Ранее "Ингосстрах" выяснил, как часто россияне обращались за услугами стоматолога по ДМС в прошлом году.