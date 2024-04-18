Москвичи и петербуржцы чаще всех обращались к стоматологу по ДМС в 2023 году

"Ингосстрах": россияне предпочитают ходить к стоматологу в марте

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СК «Ингосстрах» проанализировала, как часто за 2023 год клиенты обращались к стоматологам по ДМС, а сеть клиник «Будь Здоров» выделила самые популярные поводы для обращений к зубным врачам.

По данным страховщика, услуги стоматолога - самые популярные в полисе ДМС. Всего за прошедший год за ними обратились более 113 тысяч клиентов "Ингосстраха". При этом женщины обращались чаще мужчин (57% против 43%). В сети клиник «Будь Здоров» отметили, что чаще всего застрахованные лечили кариес, удаляли зубные отложения, а также сами зубы.

Лидерами по обращениям к стоматологам по ДМС стали Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская и Тюменской области и Сочи. Пик посещений врача пришёлся на март (40 тысяч, или 11% обращений), июнь и сентябрь (по 10% обращений). Самым непопулярным месяцем оказался ноябрь - менее 20 тысяч обращений.

Ранее "Росгосстрах" опубликовал рейтинг самых страхуемых китайских автомобилей.