Архангельский районный суд заключил под стражу юриста по обвинению в коммерческом подкупе на сумму 400 тысяч рублей

Архангельский суд: юристу назначено заключение по делу о коммерческом подкупе

1:18 Your browser does not support the audio element. Страхование

Ломоносовский районный суд в Архангельске удовлетворил ходатайство следователя о применении меры пресечения в отношении юриста, предлагая заключение под стражу.

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Его обвиняют в масштабном коммерческом подкупе. По данным следствия, юрист, работающий как частный предприниматель, представлял интересы истцов в гражданских делах о страховых выплатах. По предположению, с целью личной выгоды, он обратился к представителю одной из страховых компаний, ответчика в нескольких делах, с предложением бездействовать за денежное вознаграждение. За период с сентября 2023 по апрель 2024 года он передал представителю страховой компании взятку в общей сумме 400 000 рублей.

Учитывая обстоятельства, изложенные в ходатайстве, личность обвиняемого и серьезность его действий, считаемых тяжкими, в отношении Назарецкого принято решение об изоляции под стражей на два месяца, до 11 июня 2024 года.

Это решение ещё не является окончательным и может быть оспорено в Архангельском областном суде в соответствии с установленным порядком, сообщает "Бизнес-класс экспресс".