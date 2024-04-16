Сравнение ОСАГО и КАСКО: как выбрать оптимальное страхование автомобиля

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ОСАГО и КАСКО — как работает страхование автомобилей в России

1:46
Страхование

Правила определения стоимости ОСАГО устанавливаются на законодательном уровне Центробанком России. Он устанавливает базовую ставку, которая далее корректируется страховыми компаниями в зависимости от различных факторов, касающихся конкретного водителя.

ОСАГО и КАСКО — как работает страхование автомобилей в России
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Стоимость полиса каско определяется в соответствии с правилами страховщика, а условия указываются в договоре. Но какие риски покрываются ОСАГО и КАСКО?

Основная цель ОСАГО — это страхование ответственности автовладельца. Полис предназначен для компенсации ущерба, который может быть причинен другим лицам в результате ДТП, включая повреждение чужих автомобилей или телесные повреждения водителей и пассажиров.

КАСКО предназначено для покрытия ущерба, причиненного самому владельцу полиса. Это форма дополнительного страхования, которое может покрывать убытки, не связанные с авариями, или возмещать ущерб, если ДТП произошло по вине владельца полиса КАСКО. Страховые компании определяют возможные риски для страхования, включая ущерб или угон.

Например, если человек, у которого есть и ОСАГО, и каско, становится виновником аварии, то обязательная страховка ОСАГО компенсирует ущерб невиновной стороне, в то время как каско поможет владельцу полиса отремонтировать свой собственный автомобиль.

Кроме того, каско может покрывать ущерб в случае кражи фар, дворников, пожара или попадания камня на автомобиль.

Наличие обеих форм страхования помогает минимизировать финансовые потери в случае страхового случая и обеспечивает безопасность автотранспортного средства.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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