Что делать, если страховая компания аннулировала направление на ремонт по ОСАГО

Страховщик должен компенсировать ремонт авто при односторонней замене на выплату

1:35 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховщик, без согласия клиента заменивший ремонт по ОСАГО на денежную выплату, обязан полностью возместить расходы на восстановление авто.

Фото: freepik.com by Drazen Zigic is licensed under public domain

Соответствующее решение было принято Верховным судом РФ в апреле 2023 года.

Согласно закону об ОСАГО, страховая компания должна направить поврежденный автомобиль на ремонт на партнерские СТО. Заменять ремонт выплатой в одностороннем порядке нельзя — только с согласия автовладельца.

Чтобы обойти закон, страховые компании начали выдавать направление на ремонт, а после его аннулировать под разными предлогами.

Одно из таких дел дошло до Верховного суда: страховщик направил клиента в автосервис, а через несколько дней заявил, что станция не может произвести ремонт, и в одностороннем порядке решила выплатить водителю деньги. Пострадавшая восстановила автомобиль в СТО, но стоимость ремонта вдвое превысила страховую компенсацию, при этом укладывалась в лимит 400 тысяч рублей.

Верховный суд пояснил, что, согласно Гражданскому кодексу, застрахованный по ОСАГО может сам заказать ремонт в другом месте и при этом потребовать от страховой компании полного возмещения услуги, а также выплаты неустойки.

Если страховщик отказывает в выплате или занижает ее размер, необходимо обращаться к финансовому омбудсмену, рекомендует портал "Финансовая культура". Решения финуполномоченного имеют ту же силу, что и постановления суда. В случае, если омбудсмен занял сторону страховщика, автовладелец имеет право обратиться в суд.