Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайны скрытых ручек: почему автомобилисты об этом не догадываются?
Особенности выращивания георгин
Как визуально приподнять потолок и увеличить пространство
Футболист рассказал, как увеличить силу удара во время игры
Сыворотки для лица: как выбрать и правильно использовать?
На Netflix вышла комедия "Вуди Вудпекер едет в лагерь" с официальным русским дубляжом
Стоимость туров в Северную Корею начинается от 1200 долларов
Никита Кологривый дал интервью, где поделился подробностями личной жизни
Шаурма с ветчиной: любимый всеми фастфуд несложно сделать самим
Что делать, если страховая компания аннулировала направление на ремонт по ОСАГО

Страховщик должен компенсировать ремонт авто при односторонней замене на выплату

1:35
Страхование

Страховщик, без согласия клиента заменивший ремонт по ОСАГО на денежную выплату, обязан полностью возместить расходы на восстановление авто.

Страховщик должен компенсировать ремонт авто при односторонней замене на выплату
Фото: freepik.com by Drazen Zigic is licensed under public domain

Соответствующее решение было принято Верховным судом РФ в апреле 2023 года.

Согласно закону об ОСАГО, страховая компания должна направить поврежденный автомобиль на ремонт на партнерские СТО. Заменять ремонт выплатой в одностороннем порядке нельзя — только с согласия автовладельца.

Чтобы обойти закон, страховые компании начали выдавать направление на ремонт, а после его аннулировать под разными предлогами.

Одно из таких дел дошло до Верховного суда: страховщик направил клиента в автосервис, а через несколько дней заявил, что станция не может произвести ремонт, и в одностороннем порядке решила выплатить водителю деньги. Пострадавшая восстановила автомобиль в СТО, но стоимость ремонта вдвое превысила страховую компенсацию, при этом укладывалась в лимит 400 тысяч рублей.

Верховный суд пояснил, что, согласно Гражданскому кодексу, застрахованный по ОСАГО может сам заказать ремонт в другом месте и при этом потребовать от страховой компании полного возмещения услуги, а также выплаты неустойки.

Если страховщик отказывает в выплате или занижает ее размер, необходимо обращаться к финансовому омбудсмену, рекомендует портал "Финансовая культура". Решения финуполномоченного имеют ту же силу, что и постановления суда. В случае, если омбудсмен занял сторону страховщика, автовладелец имеет право обратиться в суд.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно, сколько стоит выступление на корпоративе вдовы Михаила Круга и его сына

Также повысился гонорар сына шансонье.

Вдова Михаила Круга в три раза повысила гонорар за выступления
Посадите в саду хризантемы
Цветут до поздней осени: эти очаровательные цветы завоевали сердца садоводов
Историк моды Александр Васильев высказался о "немытой" Европе: ванны — привилегия аристократов
Пора выкидывать и брать новую модель: эти породы собак вышли из моды и оказались на улице
Атака Ирана на Израиль пока ожидаемо закончилась "ничем" Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Лепс вышел из себя на концерте в Костроме
Двойная польза: посадите рядом с луком эту культуру — избавите овощ от вредителя
Приятно познакомиться: в Московском зоопарке посетителям показали панду-обаяшку
Приятно познакомиться: в Московском зоопарке посетителям показали панду-обаяшку
Последние материалы
Тайны скрытых ручек: почему автомобилисты об этом не догадываются?
Особенности выращивания георгин
Как визуально приподнять потолок и увеличить пространство
Футболист рассказал, как увеличить силу удара во время игры
Страховщик должен компенсировать ремонт авто при односторонней замене на выплату
Сыворотки для лица: как выбрать и правильно использовать?
На Netflix вышла комедия "Вуди Вудпекер едет в лагерь" с официальным русским дубляжом
Стоимость туров в Северную Корею начинается от 1200 долларов
Никита Кологривый дал интервью, где поделился подробностями личной жизни
Шаурма с ветчиной: любимый всеми фастфуд несложно сделать самим
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников