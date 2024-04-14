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Какие страховые выплаты положены участникам СВО

Участники СВО имеют право на страховые выплаты от государства

2:37
Страхование

Жизнь и здоровье военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине, подлежат обязательному государственному страхованию. Помимо социальных, участники СВО имеют право на страховые выплаты.

Участники СВО имеют право на страховые выплаты от государства
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Кому предоставляются выплаты

Военнослужащие могут получить их в случае:

  • Установления инвалидности при прохождении военной службы.
  • Установления инвалидности после увольнения с военной службы, если с этого момента прошло менее года, причиной которой стали увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученные во время несения военной службы.
  • Получения увечий в период прохождения военной службы.

В случае гибели участника СВО страховые выплаты предоставляются в повышенном размере его близким родственникам.

Какие выплаты можно получить

Сумма выплаты зависит от группы инвалидности военнослужащего. Инвалиду I группы выплачивается 1,5 млн руб. При II группе сумма составит 1 млн руб. Инвалиду III группы положены 500 тыс. руб. Компенсация за тяжёлое увечье (ранение, травму или контузию) составляет 200 тыс. руб., за лёгкое — 50 тыс. руб.

Размеры страховки каждый год индексируются с учетом уровня инфляции.

Как получить выплату

Страховая компания производит выплаты на основании документов, подтверждающих наступление страхового случая. Перечень страховых случаев, а также тяжёлых и лёгких увечий установлен Правительством РФ. Степень тяжести контузий, травм и других увечий определяет медицинская организация федеральных органов власти, в которых предусмотрена военная служба.

Страховые выплаты положены застрахованным независимо от места жительства их или родственников, места прохождения военной службы. Компенсации выплачиваются в российских рублях способами, прописанными в договоре страхования.

Страховая компания производит выплату в течение 15 дней со дня получения документов. За необоснованную задержку выплаты страховщик обязан из своего кармана выплатить неустойку (1% от страховой суммы за каждый день просрочки).

Выплата страховых сумм производится независимо от причитающихся военнослужащему сумм по другим видам договоров страхования. Исключение — случаи, когда жизнь и здоровье застрахованного подлежат обязательному государственному страхованию в соответствии с другими федеральными законами или иными нормативно-правовыми актами. В последнем случае компенсации выплачиваются только по одному основанию, выбранному застрахованным лицом.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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