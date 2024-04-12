Коробочное каско, франшиза и скидки. Эксперты назвали 5 способов сэкономить на страховании автомобиля

Banki.ru посоветовал убрать из каско ненужные опции, чтобы сэкономить

2:16 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страхование автомобиля позволяет водителю защититься от различных рисков и компенсировать ущерб в случае ДТП или другого инцидента. Страховой рынок предлагает как обязательную "автогражданку" ОСАГО, так и добровольное страхование каско. Портал Banki.ru рассказал, как получить максимальную защиту машины и при этом не платить лишнего.

Фото: Wikipedia by Neale Haynes is licensed under CC BY 2.0

Сравнивайте цены на ОСАГО у разных страховщиков

Минимальный базовый тариф ОСАГО для физлиц составляет 1646 рублей, а максимальный — 7535 рублей. У всех страховщиков цена полиса будет отличаться, в зависимости от разных факторов. Кто-то при формировании тарифа учитывает марку и даже цвет машины, кто-то — семейное положение и пол водителя. Не поленитесь и изучите рынок, чтобы выбрать наиболее выгодное предложение.

Покупайте каско с ограниченным набором рисков

На каско можно неплохо сэкономить, если убрать из страховки ненужные риски. Например, можно изучить статистику и посмотреть, насколько часто угоняют вашу марку машины. Если она в конце рейтинга, то можно отказаться от покрытия риска угона. Полисы с ограниченным набором опций называются мини-каско.

Выбирайте коробочные продукты каско

Если вам не нужно страховать авто от какого-то специфического риска, разумно будет выбрать коробочный продукт каско. Это полис, в который включён стандартный набор рисков. Стоит от значительно дешевле, чем индивидуальный.

Включите в каско франшизу

Франшиза — это часть убытков, которую при наступлении страхового случая вы возмещаете из своего кармана. Полисы с франшизой стоят в среднем дешевле на 35%, а иногда и до 60%. Если учесть, что страховой случай может и не наступить, это хорошая экономия вашего бюджета. А если такой случай наступит, то страховая всё равно компенсирует значительную часть расходов.

Получите скидку на каско за переход к другому страховщику

Некоторые страховые компании предлагают скидку на каско, если вы перейдёте к ним от конкурента. поэтому стоит изучить предложения компаний и выбрать ту, которая предлагает самые выгодные условия.