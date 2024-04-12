Суд приговорил 11 жителей Омска за организацию 19 фиктивных ДТП с целью обмана страховых компаний

Суд вынес решение по делу 11 мошенников, которые похитили 2,3 миллиона рублей у страховых компаний в Омске

1:11 Your browser does not support the audio element. Страхование

Прокуратура Омской области в своём Telegram-канале опубликовала информацию о решении суда по делу омичей, обвиняемых в мошенничестве в сфере страхования.

Фото: spangdahlem.af.mil by U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Gustavo Castillo

По данным суда, 21-летний молодой человек и его сообщники осуществляли обман страховых компаний. Их методика заключалась в покупке автомобилей, оформлении страховки и последующем устройстве ДТП для получения денежной компенсации. Мошенники действовали планомерно, выбирая выгодные моменты и автомобили. За период с декабря 2016 года по март 2019 года им удалось организовать 19 аварий, причинив ущерб в размере около 2,3 миллионов рублей семи страховым компаниям.

Куйбышевский районный суд г. Омска вынес приговор лидеру группировки и его ближайшему помощнику — 3 года и 6 месяцев, а также 3 года и 3 месяца лишения свободы соответственно. Ещё четверых участников осудили к условным срокам от 1 года и 4 месяцев до 2 лет и 6 месяцев. Остальные участники получили наказание, не предполагающее лишение свободы.