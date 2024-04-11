Россияне выделили основные факторы, способствующие возникновению конфликтов на рабочем месте

Россияне указали на два основных источника конфликтов в рабочей среде

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По мнению россиян, конфликты на работе чаще всего возникают из-за агрессивного поведения, хамства, безответственности и лени, высказанному в опросе, проведенном "Ренессанс страхованием" и рекрутинговым сервисом "Зарплата.ру".

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Наиболее распространенной причиной ссор считается хамство (60%). Недостаток желания брать на себя ответственность или выполнять свои обязанности следует со сравнительно небольшим отставанием (56%). В конфликты также вносят свой вклад сплетники (55%) и доносчики (46%), обсуждения о заработной плате (30%) и политические разногласия (24%).

Три четверти опрошенных полагают, что избежать конфликтов поможет осторожный выбор тем для разговоров, включая личную жизнь. Почти половина не желает обсуждать на работе семейные проблемы и религию.

Большинство респондентов считают, что за здоровую атмосферу в коллективе отвечает руководство. Почти половина ожидает, что начальство примет меры по предотвращению хамства и агрессии через индивидуальные разговоры или организацию культурных мероприятий для сотрудников. Почти столько же считают необходимым пресекать сплетни и предоставлять гибкий график работы. Треть опрошенных уверены, что начальство способно пресекать доносы.

В целом, большинство работников удовлетворены атмосферой в коллективе. Как токсичную её назвали лишь 12% опрошенных.

В опросе приняли участие 2,3 тысячи россиян в возрасте от 25 до 55 лет, проживающих в крупных городах. Исследование проводилось в апреле методом онлайн-анкетирования. Результаты были опубликованы РБК.