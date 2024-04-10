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В сфере трудоустройства в Мурманске особенно выделяются юристы, специалисты по страхованию и инвестициям

В Мурманске растет спрос на юридические и финансовые профессии

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Страхование

Весной в Мурманске наибольшую активность в поиске работы проявляют юристы, специалисты по страхованию и инвестициям, согласно анализу резюме соискателей, проведенному экспертами портала hh. ru.

В Мурманске растет спрос на юридические и финансовые профессии
Фото: commons.wikimedia.org by Smallworldsocial is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

За последний месяц жители Мурманской области опубликовали свыше 14 тысяч резюме, что на 7% больше, чем в конце зимы текущего года.

Наибольший рост активности в поиске работы и дополнительного заработка отмечен у представителей сферы страхования (рост на 18%), инвестиций и консалтинга (рост на 12%), а также среди юристов (рост на 11%).

Также наблюдается увеличение активности специалистов по продажам и маркетингу, работников добывающей промышленности, строителей, а также сферы транспорта и логистики перед наступлением майских праздников и летнего сезона.

Рынок труда Мурманской области также укрепляется другими профессиональными категориями. Лидерами по числу размещенных резюме в регионе стали представители рабочих специальностей (18% активных резюме), за которыми следуют соискатели из сектора производства (16% резюме). Также наблюдается заметный рост в сферах строительства, продаж, а также среди линейного и административного персонала, а также в сфере транспорта и логистики, на которые приходится каждое десятое резюме в Мурманской области.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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