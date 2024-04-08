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Cian разоблачил 5 популярных мифов о страховании ипотеки

"Циан": обязательное страхование ипотеки — это миф

3:57
Страхование

При заключении ипотечного договора любой банк потребует от клиента оформить страховку. Многие заёмщики считают её навязанной услугой и бесполезной опцией, однако это не совсем так. Сервис "Циан" развенчал 5 распространённых мифов о страховании ипотеки. 

"Циан": обязательное страхование ипотеки — это миф
Фото: freepik.com by Drazen Zigic is licensed under public domain

Миф № 1. При получении ипотеки нельзя отказаться от страховки

Имущественное страхование при оформлении жилищной ипотеки является обязательным — так гласит статья 31 закона "Об ипотеке". Однако в этом же законе если оговорка: если иное не предусмотрено договором об ипотеке.

То есть теоретически банки могут допускать отказ от страховки, но мало кто хочет это делать, так как при утрате залоговой недвижимости банк может понести серьезные убытки. Если всё же кредитная организация разрешает клиенту не страховать ипотеку, то увеличивает процентную ставку и взимает комиссию за пересмотр существенных условий кредитного договора.

Миф № 2. Страхование — деньги на ветер

Ипотечное страхование позволяет снизить риски заёмщика в непредвиденных ситуациях. Если с клиентом произойдет, например, несчастный случай, без страховки он не сможет выплатить долг. В случае смерти заёмщика долг может перейти на наследников, а если они не погасят ипотечный кредит, то квартиру заберёт банк.

Оформив страховку, человек при наступлении страхового случая гарантированно получит выплату и сможет погасить кредит. Таким образом, страховка даёт ему уверенность в том, что ипотека будет погашена.

Миф № 3. При оформлении страховки нельзя выбрать страховщика

При оформлении ипотеки банки часто по умолчанию предлагают клиентам страховые продукты своих "дочек". Однако заёмщику необязательно оформлять страховку у них — согласно ст. 421 ГК РФ и ст. 16 закона "О защите прав потребителей" он может выбрать любую компанию на рынке, если она имеет кредитный рейтинг "А-" и выше, а её договор страхования соответствует условиям банка (постановление правительства РФ № 39 от 18.01.2023).

Страховые эксперты советуют не пожалеть времени и хорошо изучить рынок страхования, чтобы выбрать компанию с самыми выгодными условиями.

Миф № 4. Комплексная страховка покрывает всё

Это не так. Обычно в договоре прописано, какие случаи страховка покрывает, а какие нет. Обычно в страхование жизни заёмщика входят потеря трудоспособности после получения 1-й и 2-й групп инвалидности и летальный исход.

При страховании имущества и титула полис не покроет случаи, связанные с порчей из-за ремонта, затопления квартиры соседями или протечки крыши, а в новых домах — трещины в стенах из-за усадки дома.

Чтобы отказ в выплате не стал неожиданностью, прежде чем заключать договор страхования, нужно внимательно ознакомиться с его условиями,

Миф № 5. При досрочном погашении ипотеки страховку не вернут

Изменения в законе № 483-ФЗ, вступившие в силу с 1 сентября 2020 года, позволяют заёмщикам при досрочном погашении ипотеки вернуть страховую премию за оставшийся период. Страховщик обязан удовлетворить требование клиента в течение 7 дней после получения заявления. При этом должны быть соблюдены следующие условия:

  • договор страхования заключен после 1 сентября 2020 года;
  • страхование добровольное и оформлено при получении ипотеки;
  • страховой случай не наступил;
  • кредит погашен полностью;

На договоры страхования, заключенные до внесений поправок в закон, новые правила не распространяются, поэтому вернуть деньги за страховку можно только если такое условие прописано в договоре или банк согласится пойти на уступки клиенту.

 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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