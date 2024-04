Под руководством Евгения Козина: Петербургский метрополитен страхует свою недвижимость на сумму 16,6 млн рублей

Под управлением руководителя Петербургского метрополитена Евгения Козина будет обеспечено страхование имущества на сумму 16,6 миллионов рублей. Согласно информации от abn. agency, администрация планирует застраховать объекты, находящиеся в собственности ГУП "Петербургский метрополитен", срок подачи заявок истекает 18 апреля.

Фото: commons.wikimedia.org by Florstein is licensed under CC BY-SA 3.0