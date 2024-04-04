Под руководством Евгения Козина: Петербургский метрополитен страхует свою недвижимость на сумму 16,6 млн рублей

ГУП "Петербургский метрополитен" заключит страховой контракт на сумму 9,4 миллиона рублей для станции "Адмиралтейская"

Под управлением руководителя Петербургского метрополитена Евгения Козина будет обеспечено страхование имущества на сумму 16,6 миллионов рублей. Согласно информации от abn. agency, администрация планирует застраховать объекты, находящиеся в собственности ГУП "Петербургский метрополитен", срок подачи заявок истекает 18 апреля.

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В соответствии с условиями опубликованного технического задания, начало выполнения контракта запланировано на 20 мая 2024 года, а завершение предусмотрено к 19 мая 2027 года.

В рамках страхования будет охвачен трехэтажный подземный комплекс станции метро "Адмиралтейская" площадью 7,2 тысячи квадратных метров. Стоимость страхования этого объекта составляет 9,4 миллиона рублей. Внутри комплекса установлена автоматическая охранная сигнализация с привязкой к диспетчерскому пункту. Кроме того, имеется система видеонаблюдения, охватывающая помещения и окружающую территорию, а также охрана на месте.