Под управлением руководителя Петербургского метрополитена Евгения Козина будет обеспечено страхование имущества на сумму 16,6 миллионов рублей. Согласно информации от abn. agency, администрация планирует застраховать объекты, находящиеся в собственности ГУП "Петербургский метрополитен", срок подачи заявок истекает 18 апреля.
В соответствии с условиями опубликованного технического задания, начало выполнения контракта запланировано на 20 мая 2024 года, а завершение предусмотрено к 19 мая 2027 года.
В рамках страхования будет охвачен трехэтажный подземный комплекс станции метро "Адмиралтейская" площадью 7,2 тысячи квадратных метров. Стоимость страхования этого объекта составляет 9,4 миллиона рублей. Внутри комплекса установлена автоматическая охранная сигнализация с привязкой к диспетчерскому пункту. Кроме того, имеется система видеонаблюдения, охватывающая помещения и окружающую территорию, а также охрана на месте.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.