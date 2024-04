АСВ не добилось ареста акций АО "Киви" в ходе судебного процесса против владельцев банка

Арбитражный суд Москвы отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в применении меры обеспечения в виде ареста акций АО "Киви", принадлежащих Qiwi plc или Fusion Factor Fintech Limited, в рамках иска к владельцам Киви банка, сообщает корреспондент "Интерфакса" из судебного зала.

Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0