АСВ не добилось ареста акций АО "Киви" в ходе судебного процесса против владельцев банка

Арбитражный суд Москвы отклонил запрос АСВ об аресте акций АО "Киви"

Арбитражный суд Москвы отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в применении меры обеспечения в виде ареста акций АО "Киви", принадлежащих Qiwi plc или Fusion Factor Fintech Limited, в рамках иска к владельцам Киви банка, сообщает корреспондент "Интерфакса" из судебного зала.

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Центральный банк РФ 21 февраля отозвал лицензию у Киви банка на осуществление банковских операций. В настоящее время в Киви банке функционирует временная администрация, которой поручены задачи АСВ. АСВ подало иск от имени Киви банка 4 марта против его собственников: АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi. Агентство стремится оспорить соглашение о продаже акций АО "Киви" и признать недействительным соглашение о залоге и обременении этих акций. Позднее АСВ подало ходатайство о применении мер обеспечения в виде ареста акций АО "Киви".

Пресс-служба государственной корпорации объявила, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует обжаловать решение суда о непринятии обеспечительных мер, таких как арест акций АО "Киви", в целях защиты интересов вкладчиков Киви-банка.

В конце января 2024 года группа Qiwi продала свои российские активы, включая АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Сумма сделки составила 23,75 миллиарда рублей. В эту сделку вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и другие активы.