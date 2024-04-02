Учащиеся московской школы приняли участие в уроке здоровья, организованном СберСтрахованием жизни и фондом борьбы с инсультом ОРБИ

СберСтрахование жизни и фонд борьбы с инсультом ОРБИ провели урок здоровья для школьников

1:08 Your browser does not support the audio element. Страхование

Сотрудники компании СберСтрахование жизни, совместно с фондом борьбы с инсультом ОРБИ и всероссийским общественным движением "Волонтёры-медики", провели урок здоровья для учащихся частной московской школы "Хорошкола". В рамках мероприятия эксперты делились информацией о том, как распознать инсульт, предоставить первую помощь и воспользоваться страховой защитой.

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Такие обучающие занятия стали частью программы фонда борьбы с инсультом ОРБИ под названием "Дети на защите взрослых", к которой СберСтрахование жизни присоединилась в 2023 году. Благодаря поддержке компании уже более 8,7 тысяч школьников из 19 регионов России получили обучение.

На уроках специалисты обсуждали с учениками темы, связанные с инсультом, его профилактикой и признаками, а также рассказывали о медицинской помощи и методах финансовой защиты во время реабилитации и лечения. Волонтёры компании СберСтрахование жизни в свою очередь освещали важность страхования здоровья и жизни для каждого человека, включая случаи инсульта, сообщает издание Ведомости.