С 1 апреля на сайте "Госуслуги" реализована функция доступа к информации о полисах

Обновление на Госуслугах: информация о полисах страхования теперь доступна онлайн

1:00 Your browser does not support the audio element. Страхование

С 1 апреля на портале "Госуслуги" доступна новая функция: получение информации о полисах ОСАГО, ДСАГО, каско и страховании жилья граждан. Это стало возможным благодаря внедрению нового функционала в Автоматизированную информационную систему (АИС) страхования.

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"На основе управления большим объемом информации оператор АИС страхования должен построить бюро страховых историй и сделать сопряжение информационной системы с порталом "Госуслуги". Через личный кабинет пользователь сможет посмотреть свою историю страхования, действующие договоры и статус по страховым событиям", — поделился глава оператора АИС, Национальной страховой информационной системы Николай Галушин.

На платформе АИС страхования будет создано Единое бюро страховых историй. Это позволит не только отслеживать историю страхования, но и следить за статусом урегулирования убытков, а в будущем — получать уведомления о скором истечении срока действия полиса.