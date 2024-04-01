С 1 апреля на сайте "Госуслуги" реализована функция доступа к информации о полисах

С 1 апреля на портале "Госуслуги" доступна новая функция: получение информации о полисах ОСАГО, ДСАГО, каско и страховании жилья граждан. Это стало возможным благодаря внедрению нового функционала в Автоматизированную информационную систему (АИС) страхования.
"На основе управления большим объемом информации оператор АИС страхования должен построить бюро страховых историй и сделать сопряжение информационной системы с порталом "Госуслуги". Через личный кабинет пользователь сможет посмотреть свою историю страхования, действующие договоры и статус по страховым событиям", — поделился глава оператора АИС, Национальной страховой информационной системы Николай Галушин.
На платформе АИС страхования будет создано Единое бюро страховых историй. Это позволит не только отслеживать историю страхования, но и следить за статусом урегулирования убытков, а в будущем — получать уведомления о скором истечении срока действия полиса.
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